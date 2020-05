EU-Kommission legt ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mitten in der schweren Corona-Wirtschaftskrise legt die EU-Kommission am Mittwoch (11.00 Uhr) ihre Konjunkturprognose vor. Erwartet werden Annahmen zum Bruttoinlandsprodukt, zur Inflation und zur Arbeitslosigkeit in der Eurozone und der gesamten Europäischen Union. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni wird die Zahlen präsentieren.

Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis hatte vor einigen Tagen erklärt, zu rechnen sei für dieses Jahr mit einem Wirtschaftseinbruch um fünf bis zehn Prozent in der EU. Wegen der Unsicherheit zum Verlauf der Pandemie will die Kommission nach Dombrovskis Worten verschiedene Szenarien vorlegen. Sozialkommissar Nicolas Schmit sagte am Dienstag, es sei auch mit einem drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Prognose für 2020 von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent in Deutschland aus

- ein noch stärkerer Absturz als während der Wirtschafts- und

Finanzkrise 2009, als der Rückgang 5,7 Prozent betrug./vsr/DP/fba