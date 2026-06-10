KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.06.2026 18:27:00
EU-Kommission legt Verhaltenskodex zur Kennzeichnung von KI-Inhalten vor
Die EU-Kommission hat den finalen Verhaltenskodex zur Kennzeichnung von KI-Inhalten vorgelegt, der Anbietern zweckmäßige Wege zur Einhaltung des AI Act weist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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