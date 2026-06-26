Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
26.06.2026 13:07:38
EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Sanofi ein
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission prüft, ob der Pharmakonzern Sanofi mit einer Kampagne gegen einen Impfstoff der Konkurrenz gegen europäisches Kartellrecht verstoßen hat. Die Wettbewerbshüter gehen der Frage nach, ob das französische Unternehmen den eigenen Grippeimpfstoff mit falschen oder irreführenden Behauptungen als der Konkurrenz überlegen dargestellt und dabei seine Marktmacht ausgenutzt hat. Sanofi weist die Vorwürfe zurück.
Sanofi bietet nach Angaben der EU-Kommission unter dem Markennamen "Efluelda" einen verstärkten Grippeimpfstoff an, der speziell entwickelt worden sei, um Menschen über 60 Jahren einen besseren Schutz vor Influenza zu bieten. Das Produkt konkurriere mit dem verstärkten Grippeimpfstoff, den das Unternehmen CSL Seqirus unter dem Markennamen "Fluad" vertreibe.
Bedenken zu Kampagne gegen Impfstoff des Konkurrenten
Die Kommission hat Bedenken, dass Sanofi eine irreführende Kommunikationskampagne durchgeführt hat, die sich vor allem an medizinisches Fachpersonal in Deutschland und Frankreich gerichtet habe.
Darin sei behauptet worden, dass die Evidenzgrundlage für "Fluad" schwächer sei als die für "Efluelda". Dies widerspreche den Erkenntnissen sowohl der nationalen Impfkommissionen in Deutschland und Frankreich als auch des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). In Deutschland sei auch behauptet worden, es gebe noch ungelöste wissenschaftliche Einwände medizinischer Fachgesellschaften gegen eine nationale Impfempfehlung für das Konkurrenzprodukt.
"Grippeimpfstoffe tragen jedes Jahr zum Schutz Zehntausender Europäerinnen und Europäer bei", teilte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera mit. Die informierte Entscheidungsfindung der Verbraucher dürfe nicht unangemessen beeinträchtigt werden.
Hat Sanofi seine Marktstellung missbraucht?
Die Brüsseler Behörde prüft nun, ob das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris seine Marktstellung missbraucht hat. Für die Untersuchung gibt es keine gesetzliche Frist. Parallel hat die Kommission in einer vorläufigen Beurteilung ihre wettbewerbsrechtlichen Bedenken dargelegt. Sanofi kann darauf mit Verpflichtungen reagieren.
Ein Sprecher des Unternehmens teilte mit, Sanofi sei davon überzeugt, stets im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften gehandelt zu haben und werde dies auch weiterhin tun. Das Unternehmen nehme die Angelegenheit sehr ernst und kooperiere im gesamten Verfahren vollumfänglich mit der Europäischen Kommission. Diese hatte wegen des Verdachts im vergangenen September Räumlichkeiten des Konzerns in Deutschland und Frankreich durchsucht./wea/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
26.06.26
|EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Sanofi ein (dpa-AFX)
|
26.06.26
|Brussels launches antitrust probe into French drugmaker Sanofi (Financial Times)
|
23.06.26
|Sanofi-Aktie höher: Medikament gegen Multiple Sklerose mit EU-Zulassung (Dow Jones)
|
23.06.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
22.06.26
|Sanofi ernennt Paulo Fontoura zum Forschungschef (Dow Jones)
|
22.06.26
|Sanofi-Aktie fällt nach Wechsel in der Forschungsleitung (dpa-AFX)
|
16.06.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Sanofi-Aktie tiefer: Phase-3-Studie beendet - Prognose für 2026 bleibt bestehen (Dow Jones)
Analysen zu Sanofi S.A.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|75,08
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.