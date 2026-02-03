Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
03.02.2026 20:06:00
EU-Kommission nimmt chinesische Windkraft-Firma ins Visier
Brüssel ermittelt gegen den chinesischen Windkrafthersteller Goldwind. Die Firma soll staatliche Subventionen kassiert und sich so Wettbewerbsvorteile erschlichen haben. Es sind nicht die ersten Vorwürfe dieser Art.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Firma Holdings Corp
Analysen zu Firma Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Firma Holdings Corp
|0,00
|25,00%