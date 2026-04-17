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17.04.2026 06:31:38
EU-Kommission plant Elektrifizierungsziel und weniger Stromsteuern
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Seit Beginn des Iran-Kriegs sind Europas Kosten für den Import fossiler Brennstoffe Angaben der EU-Kommission zufolge um über 22 Milliarden Euro gestiegen. Um die Energiekosten für Europas Verbraucher und Unternehmen zu senken, will die Brüsseler Behörde nächsten Mittwoch verschiedene Maßnahmen und Vorhaben für die kommenden Wochen und Monate präsentieren. Ein Entwurf für die Pläne liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach will die Behörde neben der Abfederung von hohen Preisen unter anderem auch die Koordinierung zwischen den Mitgliedsländern verstärken, den Verbrauch von Öl und Gas verringern und ersetzen und die Elektrifizierung fördern./DP/zb
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