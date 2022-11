EU-Kommission prognostiziert für 2023 keine Euroraum-Rezession

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für den Euroraum für das laufende Jahr angehoben und rechnet überdies nicht damit, dass die Wirtschaft des Euroraums im nächsten Jahr in eine Rezession fallen wird. Wie die Kommission im Rahmen ihrer Herbstprognose mitteilte, erwartet sie für 2022 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,2 Prozent, nachdem sie im Juli noch einen Zuwachs von 2,6 Prozent prognostiziert hatte. Die Wachstumsprognose für 2023 wurde auf 0,3 (Juli: 1,4) Prozent zurückgenommen. Für 2024 werden 1,5 Prozent Wachstum vorhergesagt.

Die Inflation sieht die Kommission 2022 bei 8,5 (7,6), 2023 bei 6,1 (4,0) und 2024 bei 2,6 Prozent. Sie läge damit weiter deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent.

Für Deutschland rechnet die Kommission mit BIP-Raten von plus 1,6 (plus 1,4), minus 0,6 (plus 1,3) und 1,4 Prozent. Für Frankreich werden Wachstumsraten von 2,6 (2,4), 0,4 (1,4) und 1,5 Prozent erwartet, für Italien 3,8 (2,9), 0,3 (0,9) und 1,1 Prozent und für Spanien 4,5 (4,0), 1,0 (2,1) und 2,0 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 05:00 ET (10:00 GMT)