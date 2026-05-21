|Iran-Krieg belastet
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21.05.2026 11:41:00
EU-Kommission senkt Wachstumsprognosen für Euroraum
Von Hans Bentzien
DOW JONES-- Wie aus der aktuellen Frühjahrsprognose hervorgeht, rechnet die Kommission für 2026 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um nur noch 0,9 (Herbstprognose: 1,2) Prozent und für 2027 mit 1,2 (1,4) Prozent Wachstum. Für Deutschland werden Wachstumsraten von 0,6 (1,2) und 0,9 (1,2) Prozent prognostiziert, für Frankreich 0,8 (0,9) und 1,1 (1,1) Prozent, für Italien 0,5 (0,8) und 0,6 (0,8) Prozent und für Spanien 2,4 (2,3) und 1,9 (2,0) Prozent. Die Prognosen beruhen auf der Annahme, dass sich die Energiepreise wie derzeit an den Terminmärkten eingepreist entwickeln.
"Wenn sich die Energiepreise weitgehend im Einklang mit den aktuellen Markterwartungen entwickeln - die von einer relativ raschen, wenn auch nur teilweisen Normalisierung der Angebotsbedingungen ausgehen -, dürften die makroökonomischen Auswirkungen dieses Schocks weniger schwerwiegend sein als bei der vorangegangenen Energiekrise", schreibt der Generaldirektor die wirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten, Maarten Verwey, im Vorwort des Berichts.
Nach seiner Aussage unterscheidet sich der aktuelle Energieschock in vielerlei Hinsicht von der Krise, die durch Russlands großangelegte Invasion in der Ukraine ausgelöst wurde. Der frühere Schock habe aus der Verknappung der russischen Gaslieferungen nach Europa zu einem Zeitpunkt resultiert, als die EU noch stark von Pipeline-Importen abhängig gewesen sei und kurzfristig nur begrenzte Substitutionsmöglichkeiten gehabt habe.
"Die anschließenden Bemühungen der EU, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland rasch zu verringern, verschärften den kurzfristigen Anpassungsdruck. Der aktuelle Schock hingegen wird über global gehandelte Energierohstoffe übertragen und verteilt sich daher gleichmäßiger auf die weltweite Wirtschaft", erläuterte Verwey.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/rio
(END) Dow Jones Newswires
May 21, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)
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