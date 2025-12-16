16.12.2025 05:49:39

EU-Kommission stellt Gesundheitspaket vor

STRASSBURG (dpa-AFX) - Wie kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Menschen in Europa gesenkt werden? Dazu will die EU-Kommission an diesem Dienstag (ab 15.30 Uhr) einen Plan vorlegen. Darüber hinaus will die Behörde Vorschläge für weniger strenge Regeln für Medizinprodukte wie etwa Implantate, Skalpelle oder Pflaster machen.

Angaben der EU-Kommission zufolge sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin die häufigste Todesursache in der EU. Demnach machen sie jährlich ein Drittel aller Todesfälle aus und betreffen mehr als 60 Millionen Menschen.

Auch will die Behörde Vorschläge für Anforderungen an die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit präsentieren. Darüber hinaus ist ein Vorschlag zur Stärkung der europäischen Biotechnologieszene Teil des Gesundheitspakets der EU-Kommission. Hierbei sollen etwa Entwicklungs- und Produktionsprozesse beschleunigt und Hürden abgebaut werden./rdz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorgaben für den ATX durchwachsen -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt hat unklare Vorgaben vor der Brust. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen