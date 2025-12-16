EU-Kommission stellt Gesundheitspaket vor

STRASSBURG (dpa-AFX) - Wie kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Menschen in Europa gesenkt werden? Dazu will die EU-Kommission an diesem Dienstag (ab 15.30 Uhr) einen Plan vorlegen. Darüber hinaus will die Behörde Vorschläge für weniger strenge Regeln für Medizinprodukte wie etwa Implantate, Skalpelle oder Pflaster machen.

Angaben der EU-Kommission zufolge sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin die häufigste Todesursache in der EU. Demnach machen sie jährlich ein Drittel aller Todesfälle aus und betreffen mehr als 60 Millionen Menschen.

Auch will die Behörde Vorschläge für Anforderungen an die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit präsentieren. Darüber hinaus ist ein Vorschlag zur Stärkung der europäischen Biotechnologieszene Teil des Gesundheitspakets der EU-Kommission. Hierbei sollen etwa Entwicklungs- und Produktionsprozesse beschleunigt und Hürden abgebaut werden./rdz/DP/zb