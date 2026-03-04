04.03.2026 14:09:43

EU-Kommission stellt "Industrial Accelerator Act" vor

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Industriekommissar Stephane Sejourne hat Vorschriften zur Unterstützung von Unternehmen vorgeschlagen, die kohlenstoffarme Technologien wie Windturbinen und Batterien für Elektrofahrzeuge in Europa herstellen. Der so genannte "Industrial Accelerator Act" zielt darauf ab, die Produktion in der EU durch beschleunigte Genehmigungsverfahren und die Festlegung von Mindestanforderungen für bestimmte in Europa herzustellende Komponenten anzukurbeln. "Was ich Ihnen... präsentiere, ist mehr als nur eine Änderung der Arbeitsabläufe, es ist eine Änderung der Doktrin - etwas, das noch vor wenigen Monaten undenkbar war", sagte Sejourne vor Reportern in Brüssel.

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung eines "grünen" Labels für Stahl vor, um Käufern Informationen über die Kohlenstoffintensität von Produkten zu geben. Zudem sollen bei öffentlichen Vergabeverfahren Anforderungen an die Kohlenstoffarmut und den EU-Ursprung von Inhalten festgelegt werden. Darüber hinaus sollen Leitplanken für ausländische Investitionen von Unternehmen eingezogen werden, die einen erheblichen Teil der weltweiten Produktionskapazität in aufstrebenden Sektoren wie Elektrofahrzeugen, Batterien, Solarenergie und kritischen Rohstoffen halten.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 08:10 ET (13:10 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen