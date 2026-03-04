EU-Kommission stellt "Industrial Accelerator Act" vor

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Industriekommissar Stephane Sejourne hat Vorschriften zur Unterstützung von Unternehmen vorgeschlagen, die kohlenstoffarme Technologien wie Windturbinen und Batterien für Elektrofahrzeuge in Europa herstellen. Der so genannte "Industrial Accelerator Act" zielt darauf ab, die Produktion in der EU durch beschleunigte Genehmigungsverfahren und die Festlegung von Mindestanforderungen für bestimmte in Europa herzustellende Komponenten anzukurbeln. "Was ich Ihnen... präsentiere, ist mehr als nur eine Änderung der Arbeitsabläufe, es ist eine Änderung der Doktrin - etwas, das noch vor wenigen Monaten undenkbar war", sagte Sejourne vor Reportern in Brüssel.

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung eines "grünen" Labels für Stahl vor, um Käufern Informationen über die Kohlenstoffintensität von Produkten zu geben. Zudem sollen bei öffentlichen Vergabeverfahren Anforderungen an die Kohlenstoffarmut und den EU-Ursprung von Inhalten festgelegt werden. Darüber hinaus sollen Leitplanken für ausländische Investitionen von Unternehmen eingezogen werden, die einen erheblichen Teil der weltweiten Produktionskapazität in aufstrebenden Sektoren wie Elektrofahrzeugen, Batterien, Solarenergie und kritischen Rohstoffen halten.

