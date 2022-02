EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als nachhaltig ein

Von Kim Mackrael und Daniel Michaels

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission treibt ungeachtet der Vorwürfe eines "Greenwashing" ihren Plan voran, bestimmte Investitionen in Kernenergie und Erdgas als nachhaltig zu bezeichnen - trotz des heftigen Widerstands einiger Mitgliedsstaaten, Umweltgruppen und Investoren. Der Vorschlag zur Ausweitung dessen, was als nachhaltige Energiequelle gelten kann, hat tiefe Gräben zwischen Ländern aufgedeckt, die auf unterschiedliche Technologien angewiesen sind, und kommt inmitten steigender Strompreise.

Kernenergie und Erdgas sind nur zwei hochkarätige Komponenten eines Plans, der sich auf eine Reihe von Branchen auswirken wird - von der Forstwirtschaft über die verarbeitende Industrie bis hin zum Transportwesen - und der die Art und Weise verändern soll, wie Unternehmen und Investmentfonds nachhaltige Investitionen angehen.

Die EU-Kommission hat jetzt eine überarbeitete Version ihres Vorschlags veröffentlicht, der Änderungen an den Kriterien für die Kennzeichnung von Kernenergie und Erdgas als nachhaltig enthält. Der Vorschlag, der sich mit Atomkraft und Erdgas befasst ist Teil der "grünen Taxonomie" der EU, einer detaillierten Aufschlüsselung dessen, was nach Ansicht der Regulierungsbehörden als nachhaltige Investition gelten sollte.

Ziel ist es, mehr Kapital in Projekte und Aktivitäten zu leiten, die auf ihre Nachhaltigkeit geprüft wurden, und "Greenwashing" zu vermeiden, bei dem Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsleistungen übertreiben. "Die Menschen brauchen einen Maßstab, an dem sie sich orientieren können, und da kommt die Taxonomie ins Spiel", sagte Shashank Krishna, Partner bei der Anwaltskanzlei Baker Botts und Spezialist für nachhaltige Energieinvestitionen. "Je nachdem, wie diese ganze Debatte über Gas und Atomkraft ausgeht, könnte dies tatsächlich standardmäßig zur globalen Benchmark werden."

Vorschlag hat gute Chancen

Der von der EU-Kommission jetzt angenommene Vorschlag hat gute Chancen, Gesetz zu werden. Die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben bis zu sechs Monate Zeit, um den Plan zu prüfen und in dieser Zeit gegen ihn zu stimmen, aber die Hürde für eine Blockade ist hoch.

Österreich und Luxemburg haben kürzlich damit gedroht, die Kommission zu verklagen, wenn der Plan in seiner Entwurfsform angenommen wird. Ob es zu einer solchen Klage kommen wird, ist unklar. Der EU-Rahmen wirkt sich nicht direkt auf Energieinvestitionen insgesamt aus, sondern nur darauf, ob sie als "grün" bezeichnet werden können.

Klimaaktivisten und einige Investoren sind jedoch der Meinung, dass die Einstufung von Atomkraft- und Erdgasprojekten als potenziell umweltfreundlich dazu führen könnte, dass Gelder von weniger umweltschädlichen Investitionen in nachhaltige erneuerbare Energien abgezogen werden.

Die Aufnahme von Atomkraft und Erdgas wurde von Umweltschützern und einigen Investoren angefochten, die davor warnten, dass die Entscheidung die Integrität und Nützlichkeit der Taxonomie untergraben könnte. Die Platform on Sustainable Finance, eine beratende Gruppe der Kommission, sagte, der von der EU-Kommission am 31. Dezember vorgeschlagene Plan sei "für die Finanzmärkte ungeeignet".

Die Institutional Investors Group on Climate Change, deren Mitglieder etwa 50 Billionen Euro an Vermögenswerten verwalten, was etwa 56 Billionen Dollar entspricht, forderte Anfang des Monats, Erdgas von der Liste der nachhaltigen Investitionen zu streichen. Sie sagte, dass die derzeitigen Kriterien "die Fähigkeit unserer Mitglieder behindern, ihre Portfolios auf Netto-Null-Emissionen auszurichten" und den Zweck der Taxonomie untergraben.

