Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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11.11.2026 11:21:38
EU-Kommission will Abo-Kündigungen im Netz erleichtern
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verbraucher sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig Abonnements im Internet leichter kündigen können. Daneben will die Brüsseler Behörde die Verbraucherrechte auch beim Ticketverkauf, dem Online-Shopping oder beim Zocken von Computerspielen stärken und gegen Tricks von Unternehmen vorgehen, wie aus einem umfangreichen Gesetzesvorschlag hervorgeht./tre/DP/mis
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Nachrichten zu Amazon
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