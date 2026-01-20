|
20.01.2026 15:07:38
EU-Kommission will Huawei und ZTE aus Netzen verbannen
STRASSBURG/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland und andere EU-Staaten sollen im Mobilfunk komplett auf die Netzwerktechnik der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE verzichten. Die Europäische Kommission will eine Rechtsgrundlage schaffen, die in letzter Instanz ein Nutzungsverbot von Technik besonders risikobehafteter ausländischer Unternehmen ermöglichen würde, wie die Brüsseler Behörde ankündigte. Befürchtet werden Sabotage und Spionage./tre/DP/jha
