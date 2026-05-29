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29.05.2026 15:50:38
EU-Kommission will Milliarden für Ungarn freigeben
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Regierungswechsel in Ungarn will die Europäische Kommission festgesetzte EU-Mittel in Höhe von bis zu 16,4 Milliarden Euro für das Land freigeben. Der Großteil des Geldes solle fließen, wenn von Ungarn beschlossene Reformen und Investitionen umgesetzt seien, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen./rdz/DP/stw
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