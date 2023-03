EU-Kommission will neue Führerschein-Gesetze vorschlagen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission will mit neuen Regeln für Autofahrer und Führerscheinprüflinge für mehr Sicherheit auf Europas Straßen sorgen. Entsprechende Vorschläge wird EU-Verkehrskommissarin Adina Valean am Mittwoch (gegen 12.00 Uhr) in Brüssel vorstellen.

Konkret soll es einem Kommissionssprecher zufolge etwa um einheitliche Regeln für den Erwerb von Führerscheinen gehen. Zudem soll es einfacher werden, Fahrverstöße im Ausland zu verfolgen. Hierzu soll der Informationsaustausch zwischen den EU-Ländern erleichtert werden. Ziel der EU-Kommission ist es, europäische Straßen sicherer zu machen.

Die Zahl der Verkehrstoten ist in der EU nach vorläufigen Angaben im vergangenen Jahr um drei Prozent gestiegen. Im Vergleich zu 2019 ging die Zahl der Toten nach Angaben der EU-Kommission jedoch um etwa zehn Prozent auf rund 20 600 zurück. 2018 hatte sich die EU zum Ziel gesetzt, die Zahl der Straßenverkehrstoten bis 2030 zu halbieren./slb/DP/jha