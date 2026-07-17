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17.07.2026 12:22:39
EU-Kommission will zentrales Klimaschutzinstrument lockern
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will mit dem Emissionshandel ein zentrales Instrument für den Klimaschutz in der Wirtschaft abschwächen. Die Gesamtzahl verfügbarer Rechte für den Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO2) soll langsamer abnehmen als bislang geplant, wie die Brüsseler Behörde vorschlägt./rdz/DP/men
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