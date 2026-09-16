16.09.2026 10:54:42

EU-Kommissionspräsidentin kündigt Jugendschutz für Social Media an

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union strebt einen wirksamen Jugendschutz für Kinder und Jugendliche in den sozialen Medien an. Sie will Kindern unter 13 Jahren den Zugang zu sozialen Netzwerken verwehren und die Online-Aktivitäten von Teenagern einschränken, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte.

Den Plänen zufolge hätten Kinder unter 13 Jahren keinen Zugang zu sozialen Medien, während die 13- bis 15-Jährigen unter elterlicher Aufsicht einen eingeschränkten Zugang erhalten würden. Zudem würden Online-Plattformen dazu verpflichtet, ihre Sicherheit für ältere Jugendliche zu gewährleisten, sagte von der Leyen vor Abgeordneten in Straßburg. Die EU werde einen schrittweisen Ansatz mit maßgeschneiderten Schutzniveaus verfolgen.

Die Kommission plant, in dieser Woche einen sogenannten "Kids Act" vorzuschlagen, der den Zugang junger Menschen zu Plattformen regeln soll.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 04:55 ET (08:55 GMT)

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