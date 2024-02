EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beim CDU-Vorstand

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorstand kommt an diesem Montag (10.00 Uhr) in Berlin zu Beratungen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen. Es wird erwartet, dass es bei der Sitzung unter anderem um eine mögliche zweite Amtszeit von der Leyens geht. Dass sie eine Fortsetzung ihrer Arbeit als Präsidentin der Europäischen Kommission anstrebt, gilt als sicher. Öffentlich hat sich die 65-jährige CDU-Politikerin bislang nicht dazu geäußert.

Der CDU-Vorstand müsste von der Leyen als Kandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP vorschlagen. An diesem Mittwoch läuft die Frist ab, bis zu der EVP-Kandidaten für den Posten des Präsidenten der EU-Kommission nominiert werden können. Die frühere deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen ist seit 2019 Präsidentin der EU-Kommission. Ihre derzeitige Amtszeit endet am 31. Oktober. Die Mutter von sieben Kindern ist promovierte Medizinerin und war auch schon Bundesfamilienministerin und Bundesarbeitsministerin sowie Sozialministerin in Niedersachsen.

Der Posten des EU-Kommissionspräsidenten muss nach den Europawahlen im Juni neu besetzt werden. Ernannt wird in der Regel ein Kandidat der europäischen Parteienfamilie, die bei der Europawahl am besten abschneidet. In Umfragen liegt die EVP klar vorn. Die Chancen sind deswegen groß, dass von der Leyen Präsidentin bleiben kann.