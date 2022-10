EU-Kommissionsvize - Keine Abkopplung von China

Berlin (Reuters) - EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis hat sich gegen einen Rückzug europäischer Firmen vom chinesischen Markt ausgesprochen.

"Eine Abkopplung von China ist für unsere Unternehmen keine Option: China ist ein wichtiger Wachstumsmarkt und ein wichtiger Lieferant für bezahlbare Vorprodukte", sagte Dombrovskis am Dienstag in Berlin auf dem Maschinenbaugipfel des Branchenverbands VDMA. "Ich würde dafür plädieren, den Schwerpunkt auf Diversifizierung und besseres Risikomanagement zu legen", fügte er hinzu. Die EU werde die Beziehungen mit China "mit Pragmatismus und ohne Naivität" entwickeln. Nötig sei mehr Reziprozität, also die gleiche Behandlung von chinesischen und europäischen Firmen. Auch Kanzler Olaf Scholz hatte sich zuvor gegen ein sogenanntes Decoupling von China ausgesprochen.

