Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Beschwerde erhalten
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20.03.2026 17:03:00
EU-Kontrolle für VMware-Lizenzen: Broadcom Aktie im Minus
Die Gruppe - zu deren assoziierten Mitgliedern Amazon Web Services und Microsoft zählen - hat sich bei der EU über die VMware-Lizenzierung von Broadcom beschwert. Broadcom habe im Januar die Beendigung seines VMware-Cloud-Service-Provider-Programms in Europa signalisiert. Die Maßnahmen des Unternehmens würden viele europäische Cloud-Anbieter zwingen, den Markt zu verlassen.
In einer Reaktion am Donnerstag ließ Broadcom mitteilen: "Broadcom widerspricht entschieden den Anschuldigungen von CISPE, einer von Hyperscalern finanzierten Organisation, die die Realitäten des Marktes falsch darstellen." Der Konzern sei "weiterhin bestrebt, erheblich in unsere europäischen VMware-Cloud-Service-Provider-Partner zu investieren". Damit helfen wir ihnen, Alternativen zu den Hyperscalern anzubieten und die sich wandelnden Bedürfnisse europäischer Unternehmen und Organisationen zu erfüllen."
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Broadcom-Aktie zeitweise 0,88 Prozent tiefer bei 317,03 US-Dollar.
Von Edith Hancock
DOW JONES
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