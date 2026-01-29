EU kündigt 145 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Ukraine an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will 145 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in der Ukraine zur Verfügung stellen. Sie sollen unter anderem Schutz, Unterkünfte, Nahrungsmittel sowie Zugang zu Wasser und Gesundheitsdiensten ermöglichen, wie die EU-Kommission mitteilte. Weitere 8 Millionen Euro sind demnach für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in Moldau bestimmt.

Zudem liefert die EU angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine 500 weitere Notstromgeneratoren. Vergangenen Freitag hatte sie bereits 447 dieser Notstromsysteme auf den Weg gebracht.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor vier Jahren hat die Kommission mehr als 1,4 Milliarden Euro für humanitäre Hilfsprogramme in der Ukraine und Moldau gegeben. Mindestens 3 Milliarden Euro seien zudem für die Energieversorgungssicherheit bereitgestellt worden. Insgesamt habe die EU die Ukraine seit Beginn der Invasion mit 193,3 Milliarden Euro unterstützt./wea/DP/jha