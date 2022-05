EU kündigt Hilfe bei Weizenexporten aus der Ukraine an

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission bietet der Ukraine Hilfe beim Export von Weizen an.

"20 Millionen Tonnen Getreide müssen in weniger als drei Monaten mit Hilfe der EU aus der Ukraine gebracht werden", sagte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean am Donnerstag. Dazu solle eine Logistikplattform eingerichtet sowie die Lagerkapazitäten der Mitgliedstaaten überprüft werden. Der Transport per Zug stelle eine Herausforderung dar, da die Gleisbreite in der Ukraine anders sei als in Europa. Der Weizen müsse an der Grenze umgeladen werden, dies ginge vielerorts aber nicht. Des Weiteren sollen Garantien geprüft werden für Spediteure, die ihre Fahrzeuge in die Ukraine schicken. Dei EU-Kommission forderte Mitgliedstaaten und Unternehmen außerdem auf, genügend Personal und Material zur Verfügung zu stellen sowie ukrainische Agrarexportsendungen an den Terminals Vorrang zu gewähren.

Die Ukraine gilt, neben Russland, als eines der wichtigsten Getreidelieferanten weltweit. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist einem UN-Bericht zufolge die Ernährungssicherheit in vielen armen Ländern gefährdet, insbesondere in Afrika.