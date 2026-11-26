Seek LtdShs Aktie
WKN: A0EAC4 / ISIN: AU000000SEK6
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26.11.2026 08:35:22
EU leaders seek agreement on long-term budget and Ukraine at summit
Leaders of the EU's 27 member states are expected to thrash out the EU's budget for 2028 to 2034. Ukraine and European Central Bank leadership are also up for discussion. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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