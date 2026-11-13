With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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13.11.2026 17:55:22
EU leaders urged to 'act now' to stay AI competitive with US, China
EU leaders in Dublin were called on by an AI executive to move quickly in the tech race with the US and China. EU official Metsola, however, expressed frustration with the idea that the bloc is behind in AI development.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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