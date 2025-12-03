03.12.2025 16:07:40

EU legt milliardenschweres Förderpaket für Rohstoffversorgung auf

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union hat ein 3 Milliarden Euro schweres Paket geschnürt, um ihren Mitgliedstaaten dabei zu helfen, sich wichtige Rohstoffe zu sichern. Angesichts der Konflikte in Bezug auf Exportkontrollen drohen der Industrie Lieferengpässe.

Das Paket ist Teil der am Mittwoch vorgestellten Initiative "ResourceEU" der Europäischen Kommission zur Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit. Es sieht die Einrichtung eines Zentrums vor, das die Überwachung der Mineralienvorräte der Union unterstützen und gemeinsame Investitionen der Mitgliedstaaten erleichtern soll. Die Initiative soll im Laufe des nächsten Jahres umgesetzt werden. Unter anderem sollen auch Wege gefunden werden, um durch Recycling oder Exportbeschränkungen für Produkte wie Aluminium- und Magnetabfälle mehr Mineralien in der Union zu halten.

Angesichts angespannter Handelsbeziehungen mit China müssen sich Regierungen weltweit mit ihrer Abhängigkeit von diesem Land auseinandersetzen. Die chinesische Regierung hat im Oktober neue Beschränkungen für ihre eigenen Mineralienexporte verhängt und sich mit den Niederlanden über die Kontrolle des Halbleiterherstellers Nexperia gestritten.

"Heute handelt Europa im Hinblick auf seine Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen", sagte EU-Industriekommissar Stephane Sejourne. "Wir statten uns mit den Werkzeugen aus, die wir benötigen, um unsere eigene Produktion zu beschleunigen und unsere Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu diversifizieren."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 10:07 ET (15:07 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen