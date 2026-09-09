Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
09.09.2026 13:33:44
EU legt Plan zur Unterstützung von Städten gegen Kurzzeitvermietungen vor
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die Europäische Union will nationalen und lokalen Behörden rechtliche Klarheit verschaffen, um die Kurzzeitvermietung von Immobilien einzudämmen. Beliebte Touristenstädte suchen nach Wegen, um die steigenden Wohnkosten in den Griff zu bekommen. EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera teilte am Mittwoch mit, dass die 27 Mitgliedstaaten vor einer "schrecklichen Krise" stünden, die vielen Bürgern den Zugang zu Wohnraum verwehre.
Das sogenannte Gesetz über erschwinglichen Wohnraum schränkt Kurzzeitvermietungen zwar nicht selbst ein. Die Europäische Kommission - das ausführende Organ der Gemeinschaft - will jedoch einen Rahmen schaffen, den regionale Behörden zunächst nutzen können, um Gebiete zu bewerten, die durch touristische Vermietungen unter "Wohnungsnot" leiden, bevor sie angemessene Maßnahmen zur Bewältigung des Problems ergreifen.
Die Europäer kämpfen seit Jahren in der gesamten EU mit steigenden Immobilienpreisen. Einige Einwohner in beliebten Touristen-Hotspots führen dies auf die rasant zunehmende Zahl von Wohnungen zurück, die auf Plattformen wie Airbnb in ihren Städten angeboten werden.
Einige Kommunen haben bereits Maßnahmen ergriffen. In Barcelona, einer Stadt, die im vergangenen Jahr rund 16 Millionen Besucher anlockte, hat die Stadtverwaltung beschlossen, Kurzzeitvermietungen bis 2028 vollständig abzuschaffen.
"Mit dem Gesetz über erschwinglichen Wohnraum bieten wir den lokalen Behörden Rechtssicherheit und versetzen sie in die Lage, Maßnahmen zu ergreifen und eines der größten Probleme unserer Zeit anzugehen", sagte Ribera.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 07:34 ET (11:34 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnb
|
09.09.26
|Kurzzeitvermietung: EU-Kommission will Regeln für Airbnb und Co. verschärfen (Spiegel Online)
|
09.09.26
|EU legt Plan zur Unterstützung von Städten gegen Kurzzeitvermietungen vor (Dow Jones)
|
04.09.26
|S&P 500-Wert Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Airbnb
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|145,68
|-2,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.