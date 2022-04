EU-Lieferkettengesetz - AK-Präsidentin fordert Nachbesserungen

Die Arbeiterkammer (AK) fordert Nachbesserungen beim Entwurf zum EU-Lieferkettengesetz, das strengere Regeln gegen Menschenrechtsverstöße und Umweltzerstörung durch Lieferanten vorsieht. Bleibe der Brüsseler Vorschlag unverändert, könne sich eine Katastrophe wie in der Textilfabrik von Rana Plaza in Bangladesh mit über 1.100 Todesopfern im April 2013 wiederholen, warnte AK-Präsidentin Renate Anderl am Freitag.

Der aktuelle Entwurf der EU-Kommission von Februar sei "mangelhaft und voller Schlupflöcher", kritisierte Anderl. Mehr als 99 Prozent der EU-Unternehmen seien gar nicht davon erfasst - und Gewerkschaften sowie Beschäftigte seien völlig unzureichend eingebunden, obwohl es um deren Sicherheit am Arbeitsplatz gehe. Das Gesetz soll Unternehmen dazu verpflichten, Menschenrechte und Umwelt entlang ihrer Lieferketten zu respektieren.

Der Entwurf sehe etwa vor, dass Sorgfaltspflichten nur bei "etablierten" Geschäftsbeziehungen auszuüben seien, so die AK. Das widerspreche klar internationalen Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, wonach Betriebe prioritär alle ihre besonders risikobehafteten Geschäftsbeziehungen ins Auge fassen müssten. Anderl hofft auf das EU-Parlament und den EU-Rat, in dem die EU-Mitgliedsstaaten vertreten sind - denn dort werde der Richtlinienentwurf in den kommenden Monaten verhandelt.

Auch die SPÖ rufe dazu auf, rasch zu einer Einigung für ein wirksames und verbindliches Lieferkettengesetz - auf österreichischer und EU-Ebene - zu kommen, betonte Petra Bayr, Bereichssprecherin für globale Entwicklung. Firmen müssten in die Pflicht genommen werden, die Zustände in ihren Lieferketten zu verbessern. Freiwillige Selbstverpflichtungen reichten nicht aus, so Bayr zum neunten Jahrestag des Unglücks von Rana Plaza am Sonntag.

Freiwillige Selbstverpflichtungen hätten sich in der Vergangenheit meist als ineffektiv oder als Greenwashing herausgestellt, kritisierte auch die Entwicklungsorganisation Südwind. "Nicht trotz, sondern wegen weniger Arbeitsrechten lassen europäische Unternehmen in Bangladesch produzieren. Umso wichtiger ist ein strenger Rechtsrahmen für die gesamte Lieferkette", so Südwind-Lieferkettenexperte Stefan Grasgruber-Kerl.

Fairtrade-Österreich-Geschäftsführer Hartwig Kirner plädierte ebenfalls für ein "starkes" Lieferkettengesetz und forderte, dass die Anerkennung und Umsetzung existenzsichernder Löhne und Einkommen, Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen als unteilbare Menschenrechte im Gesetzesentwurf verankert werden.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erklärte, sie wolle gemeinsam mit ihren europäischen Amtskolleginnen für den nötigen Rechtsrahmen sorgen, um ein nachhaltiges, ökologisches und menschenrechtskonformes Wirtschaften zu ermöglichen. Es sei höchste Zeit, als Europa gemeinsam und konsequent gegen die Missstände vorzugehen.

Das Statement von Zadic zum EU-Lieferkettengesetz erfolgte nach einem "Runden Tisch" zu dem Thema in der Volksanwaltschaft, zu dem sie und Volksanwalt Bernhard Achitz Stakeholder zu einem Austausch geladen hatten.

