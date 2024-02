EU-Lieferkettengesetz wackelt - Entscheidende Abstimmung vertagt

Brüssel/Berlin (Reuters) - Ein europaweites Lieferkettengesetz könnte am Widerstand großer EU-Staaten scheitern.

Nachdem die Bundesregierung mitgeteilt hatte, das Vorhaben nicht zu unterstützen, kamen am Freitag einem Insider zufolge auch Vorbehalte aus Italien. Die geplante Abstimmung über die EU-Richtlinie wurde deswegen kurzfristig verschoben. Einen EU-Botschafter zufolge soll sie am nächsten Mittwoch nachgeholt werden. Ob dann die erforderliche Mehrheit erreicht wird, ist unklar.

Mit der Richtlinie sollen Unternehmen europaweit für Missstände in ihren Lieferketten in die Pflicht genommen werden, etwa Menschenrechtsverstöße wie Kinderarbeit oder Verstöße gegen Umweltauflagen. Die Wirtschaft kritisiert, dass die EU-Vorgaben weit über das in Deutschland bereits geltende Gesetz hinausgehen und zusätzliche Bürokratie bedeuten.

Ein italienischer EU-Insider sagte Reuters, die Regierung in Rom habe in letzter Minute signalisiert, sich wie Deutschland enthalten zu wollen. Dies wirkt de facto wie ein Nein, weil die Stimmen dann beim Versuch fehlen, die nötige Mehrheit zu erzielen. Erforderlich ist ein Ja von 15 der 27 EU-Staaten, die zudem mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren müssen. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft hatte lediglich mitgeteilt, das Thema sei von der Agenda der Ständigen Vertreter der 27 EU-Staaten genommen worden. Die Abstimmung solle zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

MACHTWORT DES KANZLERS?

In Berlin hatte die Ampel-Regierung in den vergangenen Wochen keinen Konsens gefunden und wollte sich daher bei der Abstimmung enthalten. SPD und Grüne waren für eine Zustimmung, die FDP dagegen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte, es sei extrem bitter, dass das Vorhaben wegen Deutschland auf der Kippe stehe. "Deutschland muss der Lieferketten-Richtlinie bei der nächsten Sitzung zustimmen." Mehrere EU-Parlamentarier der Grünen sagten dem "Spiegel", Kanzler Olaf Scholz (SPD) müsse nun ein Machtwort sprechen und von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen - ein selten genutztes Instrument.

Die FDP bekräftigte unterdessen ihre Kritik: "Deutschland ist offensichtlich mit seinen Bedenken alles andere als allein", schrieb FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner auf der Kurznachrichtenplattform X. Die Regelungen müssten praktikabel und mittelstandsfreundlich werden, ergänzte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler.

Wirtschaftsverbände begrüßten die Verschiebung. Die Ziele seien zwar richtig, die Richtlinie aber handwerklich schlecht gemacht, so der Großhandelsverband BGA. Am Ende käme eine Flut von Fragebögen auf Unternehmen zu. Das schade der Wettbewerbsfähigkeit und sorge nicht für ein breiteres Fundament an Zulieferern. Auch der Handwerksverband ZDH, der eher kleinere Betriebe vertritt, äußerte sich kritisch. Firmen würden mit nicht erfüllbaren Dokumentationen und Nachweisen überzogen.

Angewendet werden sollen die Vorgaben auf EU-Firmen mit mindestens 500 Beschäftigten und einem Konzernumsatz von über 150 Millionen Euro. In Risikosektoren - also der Textilbranche, Agrarwirtschaft und Lebensmittelindustrie - sollen auch Betriebe ab 250 Beschäftigten einbezogen werden. Bei Verstößen sollen Strafen von bis zu fünf Prozent des weltweiten Umsatzes fällig werden.

Sollte die erforderliche Mehrheit nächste Woche noch zustande kommen, müsste das Europäische Parlament am Ende grünes Licht geben. Letzteres gilt als wahrscheinlich.

