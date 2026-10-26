Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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26.10.2026 23:44:47
EU loan to Airbus threatens trade truce with US, Trump trade official warns
Jamieson Greer says the European Investment Bank’s historic loan to the aerospace group risks ‘violating’ the US-EU aircraft dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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