|
24.02.2026 14:43:38
EU macht Vorschlag für günstigere Düngemittelpreise
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Landwirte könnten nach einem Vorschlag der Europäischen Kommission künftig wieder günstiger an bestimmte importierte Düngemittel kommen. Die Brüsseler Behörde schlägt vor, die Standardzölle auf Einfuhren mehrerer wichtiger Stickstoffdüngemittel und Vorprodukte für deren Herstellung (Ammoniak, Harnstoff) für ein Jahr auszusetzen. "Die Aussetzung der Zölle gilt für alle Länder außer Russland und Belarus und wird durch zollfreie Zollkontingente umgesetzt", teilte die Kommission mit.
Sie schätzt, dass damit 60 Millionen Euro an Einfuhrzöllen gespart werden können. Die Maßnahme soll außerdem dazu beitragen, weniger abhängig von Importen aus Russland und Belarus zu sein. Agrarimporte aus Russland sind mit Abgaben belegt, Zusatzzölle gelten auch für Düngemittel auf Stick- und Harnstoffbasis.
Die europäischen Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag zustimmen, bevor er umgesetzt werden kann. Hintergrund für den Vorstoß ist auch, dass Importeure seit Januar einen CO2-Preis für Emissionen zahlen, die bei der Produktion der Waren entstehen. Nach Bauernprotesten und Kritik aus Mitgliedstaaten hatte die Kommission eine solche Zollaussetzung in Aussicht gestellt./wea/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.