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31.03.2026 13:46:38
EU mahnt Vorbereitungen gegen mögliche Öl-Engpässe an
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, sich auf eine möglicherweise länger andauernde Störung des internationalen Energiehandels wegen des Iran-Kriegs vorzubereiten. Sie sollen rechtzeitig und koordiniert Vorkehrungen treffen, um die Versorgung mit Öl und raffinierten Erdölprodukten sicherzustellen, wie es in einer Mitteilung der Kommission heißt. Die Versorgungssicherheit der Europäischen Union sei weiterhin gewährleistet, teilte Energiekommissar Dan Jørgensen mit.
Kommission: Nachfrage nach Öl reduzieren
Die europäischen Energieminister wollten am Nachmittag in einer außerplanmäßigen Videokonferenz über die Sicherheit der Energieversorgung im Zusammenhang mit der Krise im Nahen Osten sprechen. Jørgensen rief die Teilnehmer davor laut EU-Kommission in einem Brief dazu auf, unter anderem Maßnahmen in Betracht ziehen, um die Nachfrage nach Öl zu reduzieren - vor allem im Transportsektor. Dabei verwies er auf Empfehlungen der Internationalen Energieagentur (IEA). Diese schlägt etwa vor, Businessflüge zu reduzieren, Carsharing und den öffentlichen Nahverkehr zu fördern oder die Zufahrt für Autos in Großstädten teils einzuschränken.
Der Kommissar fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, nicht dringende Wartungsarbeiten an Raffinerien zu verschieben und verstärkt Biokraftstoffe anstelle von Erdölprodukten zu nutzen./kk/DP/nas
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