EU mobilisiert 20 Milliarden für mehr Energieunabhängigkeit von Russland

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union will weitere 20 Milliarden Euro mobilisieren, um schnell unabhängig von russischem Gas zu werden.

Diplomaten der 27 EU-Staaten und Unterhändler des Europäischen Parlaments einigten sich am Mittwoch auf Details dazu. So sollen 60 Prozent der Zuschüsse aus dem EU-Innovationsfonds kommen, einem bereits existierenden Topf, der beim Durchbruch grüner Technologien helfen soll. Die restlichen 40 Prozent sollen aus Einnahmen aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten kommen, die früher als erwartet zur Verfügung stehen. Die EU-Staaten und das Parlament müssen noch formal zustimmen, damit die Pläne nächstes Jahr in Kraft treten können.

In der EU müssen Kraftwerke und Fabriken für Umweltverschmutzungen CO2-Zertifikate erwerben. Der Referenzpreis lag am Mittwoch bei rund 88 Euro pro Tonne. In den vergangenen Jahren ist er gestiegen, was zu größeren Einnahmen der EU-Staaten führt. Mit den Mitteln sollen erneuerbare Energien, Einsparinitiativen und Transformationshilfen für energieintensive Betriebe finanziert werden.

