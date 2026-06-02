Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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02.06.2026 11:54:32
EU Moves To Tighten Cloud Rules In State Tenders, Raising Pressure On Amazon, Microsoft And Google: Report
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