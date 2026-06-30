Covestro Aktie

Covestro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 606214 / ISIN: DE0006062144

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30.06.2026 07:00:05

EU must choose which sectors to protect or face exodus, warns Covestro chief

Comments come as Abu Dhabi-owned German group announces investments of up to €4bn in China and the UAEWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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