Covestro Aktie
WKN DE: 606214 / ISIN: DE0006062144
|
30.06.2026 07:00:05
EU must choose which sectors to protect or face exodus, warns Covestro chief
Comments come as Abu Dhabi-owned German group announces investments of up to €4bn in China and the UAEWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!