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26.11.2026 11:51:22
EU must set out a new timeline for cage-free farming, court rules
European General Court ruled that the European Commission has failed to set out a timeline after pledging to end caged farming by the end of 2023.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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