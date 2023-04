EU-Nachbarn blockieren Getreideimporte aus der Ukraine

Von Thomas Grove

BRÜSSEL (Dow Jones)--Polen und Ungarn wollen die Einfuhren ukrainischen Getreides aussetzen, um ihre von sinkenden Preisen betroffenen Landwirte zu beruhigen. Entsprechende Ankündigungen der beiden osteuropäischen Länder lösten am Sonntag eine Warnung aus Brüssel aus und verstärkten die Spannungen, die ohnehin innerhalb der EU bestehen.

Die Getreidepreise in beiden Ländern sind gefallen, seit die EU-Kommission im vergangenen Jahr die Zölle und Quoten für Getreideimporte aus der Ukraine abgeschafft hat, um Transporte auf dem Landweg zu erleichtern, weil deren traditionellen Seeexportrouten mit dem Einmarsch Russlands abgeschnitten worden waren. Seitdem wurden große Mengen ukrainischer Erzeugnisse, die für den Versand nach Übersee bestimmt waren, in Europa verkauft, was die Preise in den 27 EU-Ländern gedrückt hat.

Polen gehört seit Beginn des Konflikts im Februar 2022 zu den treuesten Unterstützern der Ukraine. Die Regierung in Warschau will vor den anstehenden Parlamentswahlen in diesem Jahr allerdings die mächtige Agrarlobby des Landes besänftigen. Mit einem Importverbot würde sich Polen in Widerspruch zu den EU-Regeln setzen, wonach Brüssel für die gesamte EU-Handelspolitik zuständig ist.

Jaroslaw Kaczynski, der Chef der regierenden PiS-Partei, kündigte die Aussetzung am Samstag auf einer Parteiversammlung an. Im ländlichen Polen präsentierte die Partei einen Vier-Punkte-Plan zur Unterstützung der Landwirte. Anschließend veröffentlichte der Minister für Entwicklung und Technologie, Waldemar Buda, einen Erlass, in dem das Verbot, das bis zum 30. Juni gelten soll, erläutert wird.

Auch die Einfuhr einer Reihe anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie Gemüse, Zucker, Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügel werden ausgesetzt. "Wir werden unsere Landwirte nicht im Stich lassen", sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nach dem Parteitreffen auf Twitter.

Ungarn nahm den Schritt Warschaus zur Kenntnis und kündigte am Samstag an, ähnliche Maßnahmen ergreifen zu wollen. Die Regierung verwies darauf, dass sinnvolle EU-Maßnahmen fehlten. Allerdings blieb unklar, ob Budapest bereits eine Anordnung zur Durchsetzung eines Importverbots unterzeichnet hat.

Die Europäische Kommission erklärte am Sonntag, dass sie von den Schritten beider Länder wisse und diese gewarnt habe, sie ohne Genehmigung aus Brüssel zu tun. "Es ist wichtig zu betonen, dass die Handelspolitik in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt und daher einseitige Maßnahmen nicht akzeptabel sind", sagte Miriam Garcia Ferrer, Sprecherin der Kommission für Handel und Landwirtschaft.

In den zurückliegenden Wochen hatten Landwirte in Ungarn, Polen und Rumänien ihrem Ärger über die ukrainischen Getreidelieferungen Luft gemacht und eine Entschädigung für den damit verbundenen Preisverfall gefordert. Polen und Ungarn sind sich in ihrer Politik gegenüber der Ukraine uneins: Während Warschau zu den größten Unterstützern von Kiew gehört, verteidigt Budapest zunehmend enge Beziehungen zu Moskau.

Beide Länder liegen jedoch seit langem, wenngleich aus unterschiedlichen Gründen, im Clinch mit der EU. Das hat dazu geführt, dass Brüssel Finanzmittel für beide Länder eingefroren hat.

Der ukrainische Landwirtschaftsminister Mykola Solsky sagte am Wochenende, Kiew hoffe, die Probleme im Zusammenhang mit dem Verbot in der kommenden Woche lösen zu können. "Wir verstehen diesen harten Wettbewerb, der durch die Blockade der ukrainischen Häfen entstanden ist. Aber es ist offensichtlich - für die ganze Welt und für jeden Menschen auf dieser Welt - dass sich die ukrainischen Landwirte in einer äußerst schwierigen Situation befinden", zitierte ihn die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform.

Mitarbeit: Laurence Norman