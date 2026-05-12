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Medicines Aktie

Medicines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938858 / ISIN: US5846881051

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12.05.2026 11:11:20

EU negotiators agree new rules on vital medicines

A new agreement aims to tackle the drug shortages that have plagued the bloc. Among other things, it would make it easier to use public funds to support the production of essential medicines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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