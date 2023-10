EU nimmt wohl Subventionen chinesischer Stahlkocher unter die Lupe

Bangalore (Reuters) - Die Europäische Union nimmt einem Zeitungsbericht zufolge die Subventionen für chinesische Stahlunternehmen ins Visier.

Die EU plane hierzu eine Untersuchung und wolle diese bei einem Gipfeltreffen mit den USA in diesem Monat ankündigen, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die EU unterstütze die Bemühungen der US-Regierung, die eigene Industrie gegen Billiganbieter zu schützen. Andernfalls drohten Schritte der US-Regierung gegen Stahlimporte aus der EU, wie es sie zu Zeiten des früheren US-Präsidenten Donald Trump gegeben habe. Für den 20. Oktober hat US-Präsident Joe Biden EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen und den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, zu Gesprächen eingeladen. Vom chinesischen Handelsministerium war zunächst keine Stellungnahme zu dem Bericht zu erhalten.

