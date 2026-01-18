|
18.01.2026 21:30:38
EU organisiert wegen Trumps Zoll-Drohungen Sondergipfel
BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa wird nach den neuen Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Streit einen Sondergipfel einberufen. Als Termin für ein Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs kommt nach Angaben einer EU-Beamtin Donnerstag infrage./aha/DP/zb
