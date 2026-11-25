SHEIN Aktie
WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052
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25.11.2026 12:59:32
EU-Paketgebühr bremst Modehändler Shein aus, Umsatz bricht ein
Laut Unternehmen fiel der Umsatz im dritten Quartal um 27,6 Prozent. Seit 1. Juli gibt es eine Abgabe von drei Euro auf online bestellte Pakete aus DrittstaatenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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