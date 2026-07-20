KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.07.2026 18:34:00
EU-Parlament baut eigene KI-Plattform für Abgeordnete auf
Rund 2100 Parlamentsmitarbeiter nutzen täglich KI-Tools – mit entsprechenden Qualitätseinbußen. Der EPGenAI Hub soll ab September sicherere Abhilfe schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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