STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament will Genehmigungsverfahren für Bauprojekte beschleunigen und dafür Umweltvorgaben lockern. Die Abgeordneten stimmten in Straßburg mit 367 zu 268 Stimmen bei 25 Enthaltungen für ihre Position zu einer geplanten Verordnung über schnellere Umweltprüfungen. Damit ist der Weg für Verhandlungen mit den EU-Staaten frei. Die Mehrheit kam mit rechten Stimmen zusammen, unter anderem von AfD-Abgeordneten.

Konkret sollen Umweltprüfungen laut Parlament künftig höchstens 300 Tage dauern. In Ausnahmefällen, etwa aufgrund der Größe oder des Standorts eines Projekts, könnten die Behörden diese Frist um bis zu 60 Tage verlängern. Den Vorschlag für die neuen Regeln hatte die Europäische Kommission im vergangenen Dezember vorgelegt. Die EU-Staaten legten ihre Position dazu Ende September fest.

Ausnahmen für strategische Projekte und Artenschutz

Erleichterungen soll es nach dem Willen des Parlaments für sogenannte strategische Projekte, etwa Datenzentren, geben. Die CDU-Europaabgeordnete Andrea Wechsler erklärte, schnellere Verfahren seien gerade in Bereichen wie der Halbleiterproduktion, der Rohstoff- und Arzneimittelversorgung und der europäischen Verkehrsinfrastruktur entscheidend.

Beim Artenschutz wollen die Abgeordneten die Bedingungen ändern, unter denen die Schädigung geschützter Arten bei einem Projekt nicht als vorsätzlich gilt. Die Regel soll auch für Nester, Eier und bei Sanierungsarbeiten gelten. Das Parlament unterstütze außerdem die Pläne der Kommission für digitale Verfahren. Um Europas Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, versucht Brüssel derzeit, viele Regeln zu entschlacken.

Umweltverbände kritisieren das Vorhaben. "Das Parlament verkauft den Abbau von Standards als Verfahrensbeschleunigung. Tatsächlich werden dadurch weder Personalmangel in den Behörden noch fehlende Digitalisierung oder mangelnde Koordinierung gelöst", sagte Raphael Weyland, Büroleiter des Naturschutzbunds (Nabu) in Brüssel.

Zwist nach Abstimmung

Für viel Wirbel im Parlament hatte die Annahme eines Passus gesorgt, den die konservative EKR-Fraktion eingebracht hatte. Danach soll die EU-Kommission einen Vorschlag zur Überprüfung der Vogelschutz- und der Habitat-Richtlinie vorlegen. Die EVP, zu der CDU- und CSU-Abgeordnete gehören, sprach sich dafür aus.

Obwohl sie sich mit der EVP bei den restlichen Regeln zuvor eigentlich auf einen Kompromiss geeinigt hatten, stimmten die Sozialdemokraten und ein großer Teil der Liberalen-Fraktion Renew daraufhin gegen den gesamten Text, neben Grünen und Linken. Über die Abstimmung der EVP zeigten sie sich empört./vni/DP/stk