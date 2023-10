EU-Parlament bestätigt neues Siegel gegen Greenwashing bei Anleihen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Anleger in Europa sollen künftig durch ein neues EU-Label besser über ihre Investitionsentscheidungen informiert werden. Das Europaparlament bestätigte am Donnerstag in Straßburg das neue Siegel. Unternehmen, die die Kennzeichnung "Europäische grüne Anleihen" verwenden wollen, müssen den Angaben zufolge sicherstellen, dass zunächst mindestens 85 Prozent der durch die Anleihe entstandenen Mittel im Einklang mit EU-Nachhaltigkeitsregeln sind.

Dabei geht es um die sogenannte Taxonomie, ein Klassifizierungssystem, das Unternehmen und Bürgern dabei helfen soll, klimafreundliche Projekte zu identifizieren und Geld dort zu investieren. Darin wird etwa festgehalten, dass Strom aus Solarpaneelen, Wasserkraft oder Windkraft klimafreundlich ist.

Externe Bewerter sollen überprüfen, ob der Standard eingehalten wird. Unterhändler der EU-Staaten und des Parlaments hatten sich bereits auf die neuen Regeln verständigt. Die jetzt erfolgte Bestätigung des Parlaments gilt als Formsache, auch die EU-Staaten müssen noch formell zustimmen./mjm/DP/jha