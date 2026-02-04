04.02.2026 18:21:39

EU-Parlament nimmt Arbeit an US-Handelsabkommen wieder auf

Von Edith Hancock

DOW JONES--Das EU-Handelsabkommen mit den USA wird wieder in die Spur gebracht. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vereinbarten, die Arbeit an der Ratifizierung des Handelsabkommens wieder aufzunehmen. Die Arbeit war wegen des Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump bezüglich Grönlands im Januar ins Stocken geraten.

Die EU hatte im Juli vergangenen Jahres ein Handelsabkommen mit den USA erzielt - den sogenannten Turnberry-Deal. Die Europäische Kommission arbeitete bereits an der rechtlichen Umsetzung, doch der Handelsausschuss beschloss, die Arbeit auszusetzen, nachdem Trump einigen europäischen Ländern mit Zöllen gedroht hatte, um eine Übernahme Grönlands durch die USA voranzutreiben. Inzwischen hat er die Zoll-Drohungen zurückgenommen.

Der Ausschuss könnte bei seiner nächsten Sitzung am 24. Februar über zwei Gesetzesvorschläge zum Turnberry-Abkommen abstimmen, sagte der Vorsitzende Bernd Lange am Mittwoch. Eine zweite Abstimmung im gesamten Parlament würde danach stattfinden.

"Die Mitglieder des Handelsausschusses sind weiterhin entschlossen, die Arbeit an den beiden Gesetzesvorschlägen zügig voranzutreiben, vorausgesetzt, die USA respektieren die territoriale Integrität und Souveränität der Union und ihrer Mitgliedstaaten und halten die Bedingungen des Turnberry-Deals ein", sagte Lange.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 12:21 ET (17:21 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Der Dow zeigt eine Erholung. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen