26.03.2026 11:49:40

EU-Parlament stimmt für Vorantreiben des US-Handelsabkommens

DOW JONES--Die Parlamentarier der Europäischen Union haben dafür gestimmt, die Verhandlungen über das Handelsabkommen mit den USA voranzutreiben, wodurch die Verantwortlichen der Umsetzung des Abkommens einen Schritt näher gekommen sind. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments stimmten dafür, ihren Standpunkt zu dem Handelsabkommen zu verabschieden, das ursprünglich im Juli 2025 nach monatelangen Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und der Regierung von US-Präsident Donald Trump erzielt worden war. Die Abstimmung ebnet den Weg für Verhandlungen zwischen dem Parlament, den EU-Ländern und der Europäischen Kommission.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 06:49 ET (10:49 GMT)

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