23.02.2026 15:44:38
EU-Parlament stoppt Umsetzung von Zolldeal mit USA
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat die Umsetzung des Zollabkommens zwischen den USA und der EU erneut formell auf Eis gelegt. Hintergrund sind die neu von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle, wie der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), mitteilte./wea/DP/jha
