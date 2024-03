EU-Parlament verabschiedet bahnbrechende KI-Gesetzgebung

Von Kim Mackrael und Sam Schechner

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das europäische Parlament hat die bisher umfassendste Gesetzgebung zur Künstlichen Intelligenz (KI) verabschiedet. Sie enthält weitreichende Regeln für Entwickler von KI-Systemen und neue Beschränkungen für den Einsatz der Technologie. Das Parlament stimmte für die endgültige Verabschiedung des Gesetzes, nachdem im Dezember vergangenen Jahres eine politische Einigung mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union erzielt worden war.

Die Vorschriften, die schrittweise über mehrere Jahre in Kraft treten sollen, verbieten bestimmte KI-Anwendungen, führen neue Transparenzregeln ein und verlangen Risikobewertungen für KI-Systeme, die als risikoreich eingestuft werden. Das Gesetz fällt in eine breitere globale Debatte über die Zukunft der KI und ihre potenziellen Risiken und Vorteile, da die Technologie zunehmend von Unternehmen und Verbrauchern eingesetzt wird.

Elon Musk verklagte letzte Woche OpenAI und dessen Geschäftsführer Sam Altman, weil sie angeblich gegen die Gründungsvereinbarung des Unternehmens verstoßen haben, indem sie dem Profit Vorrang vor dem Nutzen der KI für die Menschheit einräumten. Altman hatte gesagt, dass KI mit großer Vorsicht entwickelt werden sollte und immense kommerzielle Möglichkeiten bietet.

Die neue Gesetzgebung gilt für KI-Produkte auf dem EU-Markt, unabhängig davon, wo sie entwickelt wurden. Sie ist mit Geldstrafen von bis zu 7 Prozent des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens verbunden. Das KI-Gesetz ist "die erste Verordnung der Welt, die einen klaren Weg zu einer sicheren und auf den Menschen ausgerichteten Entwicklung von KI aufzeigt", sagte Brando Benifei, ein EU-Parlamentarier aus Italien, der die Verhandlungen über das Gesetz geleitet hat.

Das Gesetz gilt zwar nur in der EU, aber es wird erwartet, dass es sich weltweit auswirkt, da große KI-Unternehmen wahrscheinlich nicht auf den Zugang zur EU mit ihren rund 448 Millionen Einwohnern verzichten wollen. Auch andere Länder könnten das neue Gesetz als Vorbild für ihre KI-Vorschriften nutzen und so zu einer breiteren Wirkung beitragen. "Jeder, der beabsichtigt, ein KI-Tool zu produzieren oder zu verwenden, wird dieses Regelwerk durchgehen müssen", sagte Guillaume Couneson, Partner bei der Anwaltskanzlei Linklaters.

Mehrere Länder weltweit haben neue Vorschriften für KI eingeführt oder erwägen diese. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat im vergangenen Jahr eine Verfügung unterzeichnet, die große KI-Unternehmen verpflichtet, die Regierung zu informieren, wenn sie ein Modell entwickeln, das ernsthafte Risiken bergen könnte. Chinesische Regulierungsbehörden haben Regeln für generative KI aufgestellt. Das KI-Gesetz der EU ist das jüngste Beispiel für die Rolle der EU als einflussreiche globale Regelsetzerin.

Ein separates Wettbewerbsgesetz, das Anfang dieses Monats für bestimmte Tech-Giganten in Kraft getreten ist, zwingt Apple bereits, seine App-Store-Richtlinien zu ändern, und Alphabets Google, die Darstellung der Suchergebnisse für Nutzer in der EU zu modifizieren. Ein anderes Gesetz, das sich auf Online-Inhalte konzentriert, zwingt große Social-Media-Unternehmen, darüber zu berichten, was sie gegen illegale Inhalte und Desinformation auf ihren Plattformen unternehmen.

Das KI-Gesetz wird nicht sofort in Kraft treten. Die darin enthaltenen Verbote, darunter das Verbot des Einsatzes von KI zur Erkennung von Emotionen in Schulen und am Arbeitsplatz sowie das Verbot des ungezielten Sammelns von Bildern für Gesichtserkennungsdatenbanken, werden voraussichtlich im Laufe dieses Jahres in Kraft treten. Andere Elemente des Gesetzes werden in den kommenden Jahren schrittweise in Kraft treten.

Nach den neuen Vorschriften müssen Anbieter von KI-Modellen für allgemeine Zwecke, die auf umfangreichen Datensätzen trainiert werden und die Grundlage für spezialisiertere KI-Anwendungen bilden, über eine aktuelle technische Dokumentation zu ihren Modellen verfügen. Außerdem müssen sie eine Zusammenfassung der Inhalte veröffentlichen, die sie zum Trainieren des Modells verwendet haben.

Die Hersteller der leistungsstärksten KI-Modelle, die von der EU als "systemisches Risiko" eingestuft werden, müssen diese Modelle modernsten Sicherheitsprüfungen unterziehen und die Regulierungsbehörden über schwerwiegende Zwischenfälle mit ihren Modellen informieren. Außerdem müssen sie dem Gesetz zufolge Abhilfemaßnahmen für potenzielle Risiken und den Schutz der Cybersicherheit einführen. Die Bestimmungen zu allgemeiner KI wurden während des EU-Gesetzgebungsverfahrens hinzugefügt, nachdem bekannte Chatbots wie ChatGPT von OpenAI öffentlich vorgestellt wurden.

Branchenverbände und einige europäische Regierungen wehrten sich gegen die Einführung allgemeiner Vorschriften für KI und meinten, die Gesetzgeber sollten sich stattdessen auf riskante Anwendungen der Technologie konzentrieren - und nicht auf die Modelle, die ihrer Nutzung zugrunde liegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2024 08:30 ET (12:30 GMT)