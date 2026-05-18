Parts Aktie

Parts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQ4X / ISIN: FR0014003MK2

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18.05.2026 06:00:13

EU plans to force companies to buy parts from non-Chinese suppliers

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