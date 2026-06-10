Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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10.06.2026 21:13:00
EU plans to protect industries from carbon costs if they invest in the bloc
Brussels weighs scheme to provide free emission allowances beyond the existing 2039 scheduleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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