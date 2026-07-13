EU plant schärfere Social-Media-Regeln für Minderjährige nach dem Sommer

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union arbeitet daran, den Zugang von Minderjährigen zu sozialen Medien einzuschränken. Ein entsprechender Vorschlag wird voraussichtlich nach dem Sommer vorgelegt, da immer mehr Länder dazu übergehen, die Nutzung dieser Plattformen durch junge Menschen zu beschränken.

"Es ist ganz klar, dass wir altersgerechte Einschränkungen für Plattformen brauchen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag. "Die Frage ist nicht mehr, ob Kinder online Risiken ausgesetzt sind, sondern was wir tun können, um Kindern einen sichereren Online-Start zu ermöglichen", sagte sie.

Dies könnte dazu führen, dass Kinder unter 13 Jahren strengeren Beschränkungen unterliegen, welche sozialen Medien sie nutzen dürfen und wie viel Zeit sie auf diesen Plattformen verbringen können.

Ein Expertengremium hat der EU-Kommission am Montag einen Bericht übergeben, in dem sie dargelegt, wie die Regeln zum Schutz junger Menschen im Internet nach Ansicht der Experten umgesetzt werden sollten. Dazu zählt auch eine Staffelung, wie Kinder soziale Medien mit zunehmendem Alter nutzen dürfen sollten. Von der Leyen sagte, dass die Aufsichtsbehörde nach dem Sommer einen Vorschlag zu diesem Thema vorlegen wolle.

In dem Bericht heißt es, dass Kinder unter 13 Jahren einen beaufsichtigten und zeitlich begrenzten Zugang zu Plattformen erhalten sollten, mit unterschiedlichen Beschränkungen je nach Alter.

Zudem wird in dem Bericht empfohlen, Kindern unter drei Jahren die Nutzung von Bildschirmen zu untersagen und den EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Altersbeschränkungen für ältere Teenager einzuführen.

Immer mehr Regierungen versuchen, den Zugang von Minderjährigen zu sozialen Medien einzuschränken, da Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die psychische Gesundheit bestehen. Australien war 2025 das erste Land, das ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren einführte.

In den USA hat der Bundesstaat Florida nach eigenen Angaben mit der Durchsetzung eines Social-Media-Verbots für Kinder unter 14 Jahren begonnen. Großbritannien kündigte im Juni an, ein Verbot für Unter-16-Jährige durchzusetzen, während mehrere EU-Länder, darunter Frankreich, Griechenland und Spanien, ebenfalls Schritte unternommen haben, um Beschränkungen für junge Menschen einzuführen.

Die Kommission testet außerdem in einem Pilotprojekt eine App zur Altersverifikation, mit der überprüft werden soll, ob Nutzer ein bestimmtes Alter überschritten haben, wenn sie auf beschränkte Online-Inhalte zugreifen wollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)