16.09.2026 10:08:40

EU-Präsidentin legt Pläne für verbesserte Wirtschaftsbedingungen vor

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Präsidentin Ursula von der Leyen hat Pläne für eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und für sichere Zugänge zu kritischen Rohstoffen vorgestellt. "In der aktuellen Wirtschaft ist Geschwindigkeit entscheidend", sagte die EU-Chefin am Mittwoch in einer Rede in Straßburg, in der sie eine breite Palette von Themen ansprach - von Landwirtschaft über Klima bis zu den Beziehungen zu China.

Sie erklärte, dass Genehmigungen und Finanzierungen darüber entscheiden könnten, wo Investitionen getätigt werden. Die Europäische Union müsse viel schneller handeln.

Auch brauche die EU einen Pakt gegen ein "Gold-Plating", wenn die Verantwortlichen es ernst meinten mit der Vereinfachung der Vorschriften in der Region. Mit Gold Plating wird beschrieben, dass einzelne Regierungen zusätzliche Auflagen oder Bestimmungen zu bestehenden EU-Regeln hinzufügen.

Die EU versucht angesichts von Zöllen und anderen Formen des Protektionismus, die Wettbewerbsfähigkeit der Staatengemeinschaft zu stärken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 04:09 ET (08:09 GMT)

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